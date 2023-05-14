Ankara 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? işte Ankara seçim bölgeleri

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Seçime Ankara'da katılım sağlayan vatandaşların merak ettiği konulardan biri de 1, 2 ve 3. bölge içeleri oldu. Peki, Ankara 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? İşte Ankara seçim bölgeleri...

Ankara 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? işte Ankara seçim bölgeleri

Türkiye'nin başkenti 'da seçim bölgesi üçe ayrılıyor. Bulundukları ilin kaçıncı bölgede yer aldığını merak eden seçmenler,  arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? 

Ankara 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? işte Ankara seçim bölgeleri - 1

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ VE İLÇELER

ANKARA 1. BÖLGE

BALA
ÇANKAYA
ELMADAĞ
EVREN
GÖLBAŞI
HAYMANA
MAMAK
POLATLI
ŞEREFLİKOÇHİSAR


Ankara 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? işte Ankara seçim bölgeleri - 2

ANKARA 2. BÖLGE

AKYURT
ALTINDAĞ
ÇAMLIDERE
ÇUBUK
GÜDÜL
KAHRAMANKAZAN
KALECİK
KEÇİÖREN
KIZILCAHAMAM
PURSAKLAR

Ankara 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? işte Ankara seçim bölgeleri - 3

ANKARA 3. BÖLGE

AYAŞ
BEYPAZARI
ETİMESGUT
NALLIHAN
SİNCAN
YENİMAHALLE

Ankara 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? işte Ankara seçim bölgeleri - 4

SEÇİM BÖLGESİ NASIL BELİRLENİYOR?

Milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'ekadar olan iller iki, (36) ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır.

Ankara 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? işte Ankara seçim bölgeleri - 5

SONUÇLARI NTV'DE

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına NTV sayfasından ulaşılabilecek.

2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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