Ankara 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? işte Ankara seçim bölgeleri

SEÇİM BÖLGESİ NASIL BELİRLENİYOR?



Milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'ekadar olan iller iki, (36) ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır.