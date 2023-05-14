Ankara 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? işte Ankara seçim bölgeleri

Türkiye'nin başkenti Ankara'da seçim bölgesi üçe ayrılıyor. Bulundukları ilin kaçıncı bölgede yer aldığını merak eden seçmenler, arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Ankara 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor?
ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ VE İLÇELER
ANKARA 1. BÖLGE
BALA
ÇANKAYA
ELMADAĞ
EVREN
GÖLBAŞI
HAYMANA
MAMAK
POLATLI
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ANKARA 2. BÖLGE
AKYURT
ALTINDAĞ
ÇAMLIDERE
ÇUBUK
GÜDÜL
KAHRAMANKAZAN
KALECİK
KEÇİÖREN
KIZILCAHAMAM
PURSAKLAR
ANKARA 3. BÖLGE
AYAŞ
BEYPAZARI
ETİMESGUT
NALLIHAN
SİNCAN
YENİMAHALLE
SEÇİM BÖLGESİ NASIL BELİRLENİYOR?
Milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'ekadar olan iller iki, (36) ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır.
2023 SEÇİM SONUÇLARI NTV'DE
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.
2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
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