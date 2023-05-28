Antalya KEMER Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Antalya KEMER Seçim Sonucu ve Oy Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Antalya KEMER seçim sonuçları son dakika açıklanıyor.. Antalya KEMER oy sonuçlarında son durum nedir? Antalya KEMER Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu kim kazandı? Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranı ne kadar? Antalya KEMER Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Antalya KEMER YSK seçim sonuçları anlık ve dakika dakika paylaşılacak.
14 Mayıs 2023 1. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda nihai sonuca ulaşılmaması nedeniyle bir kez daha Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için sandık başına giden seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların (Recep Tayyip Erdoğan – Kemal Kılıçdaroğlu) oy oranında son durumu araştırıyor. 2. Tur 2023 Antalya KEMER seçim sonucu bu sayfadan canlı izle, hangi adayın önde olduğunu dakika dakika öğren!
Antalya KEMER Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri ve iki adayın dakika dakika oy sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. İşte cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair en çok merak edilen soruların yanıtları ve canlı seçim sonuçları...
AKSEKİ Seçim Sonuçları
AKSU Seçim Sonuçları
ALANYA Seçim Sonuçları
DEMRE Seçim Sonuçları
DÖŞEMEALTI Seçim Sonuçları
ELMALI Seçim Sonuçları
FİNİKE Seçim Sonuçları
GAZİPAŞA Seçim Sonuçları
GÜNDOĞMUŞ Seçim Sonuçları
İBRADI Seçim Sonuçları
KAŞ Seçim Sonuçları
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KEPEZ Seçim Sonuçları
KONYAALTI Seçim Sonuçları
KORKUTELİ Seçim Sonuçları
KUMLUCA Seçim Sonuçları
MANAVGAT Seçim Sonuçları
MURATPAŞA Seçim Sonuçları
SERİK Seçim Sonuçları
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce adayları arasında gerçekleştirilmişti. 1. Tur Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %49.52
KEMAL KILIÇDAROĞLU: %44.88
SİNAN OĞAN: %5.17
MUHARREM İNCE: %0.43
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanlığı için mücadele edecek.
Tüm yurtta oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından sayım süreci başlayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
YSK tarafından açıklanan verilere göre, seçimin ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
Buna göre; Seçimin ikinci turunda 50+1 şartı aranmayacak ve en çok oyu alan aday 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.
Takvime göre, 1 Haziran’da İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKI’NI OLUŞTURAN PARTİLER
AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katıldı. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşlanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyor.
"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti oluşturdu. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.