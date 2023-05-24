Brüksel'de sandık başında arbede

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de, ikinci tur oy verme işlemi sırasında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi müşahitleri ile diğer müşahitler arasında arbede çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Brüksel'de sandık başında arbede
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'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin sonlarına yaklaşıldığı sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitleri ile diğer mşahitler arasında tartışma yaşandı.

Olay, Expo alanında yaşandı. Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ile Cumhur İttifakı'nın müşahitleri arasında sözlü tartışma başladı. Ardından arbede meydana geldi.

Brüksel'de sandık başında arbede - 1

2 KİŞİ YARALANDI

Grupları ayırmak için araya çevredekiler girdi. Sandıkların bulunduğu yere polis sevk edildi. 2 kişi yaralandı.

Yaralı bir seçmen hastanede müşahede altında tutulurken oy verme işleminin yapıldığı binaya girişler kapatıldı.

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