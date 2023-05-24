Brüksel'de sandık başında arbede

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin sonlarına yaklaşıldığı sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitleri ile diğer mşahitler arasında tartışma yaşandı.



Olay, Expo alanında yaşandı. Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ile Cumhur İttifakı'nın müşahitleri arasında sözlü tartışma başladı. Ardından arbede meydana geldi.