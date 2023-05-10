Cep telefonu ile oy kabinine girilir mi? Cep telefonu ile oy kullanmak yasak mı?

Cep telefonu ile oy kullanmanın yasak olup olmadığı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen kurallara göre, cep telefonu ile oy kabinine girilip girilmeyeceği belli oldu. Peki, cep telefonu ile oy kabinine girilir mi? Cep telefonu ile oy kullanmak yasak mı?

Cep telefonu ile oy kabinine girilir mi? Cep telefonu ile oy kullanmak yasak mı?

Cep telefonu ile oy kabinine girilir mi? Sorusunun yanıtı, 2023 seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. YSK tarafından belirtilen kurallar doğrultusunda, nasıl oy kullanılacağı belli oldu. Peki, cep telefonu ile oy kabinine girilir mi? Cep telefonu ile oy kullanmak yasak mı?

İLE OY KABİNİNE GİRİLİR Mİ?

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.

Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

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