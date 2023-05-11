CHP ve İYİ Parti'den "Muharrem İnce" açıklaması: Kimse montajcılara inanmasın

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, İzmir ve Manisa mitingleri iptal edildi.



İnce'nin avukatı ve Manisa 1'inci sıra milletvekili adayı Fidel Okan, mitinglerin İnce'nin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.



Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Muharrem İnce de, son 45 gündür FETÖ tarafından sahte dekontlar ve kasetlerle hakkında bir algı operasyonu yapıldığını söyledi.



"Savcılar neredesiniz" diye soran İnce, "Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.



İnce, "Ortada gerçek bir dekont yokken, gerçek bir kaset yokken, gerçek bir jeep yokken; bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir. Olmayan bir kaset ile ilgili “özel hayatın gizliliği" veya "ister gerçek olsun, ister sahte" değerlendirmesi yapmak kumpasçılara hizmet etmektir." açıklamasında bulundu.



"KİMSE MONTAJCILARA İNANMASIN"



TELE 1 yayınına katılan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan da aynı konuda bir açıklama geldi.



Kılıçdaroğlu, "Kimse montajcılara inanmasın. Tam tersine bu bir ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek de her vatanseverin görevidir. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Ve çıkaracağız Türkiye'yi buradan." değerlendirmesinde bulundu.



Sözcü Gazetesi'ne de konuşan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.



Şantajcılar ve montajcıların siyasetten sökülüp atılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, İnce'ye de çağrı da bulunarak, "Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden." dedi.



"BEL ALTI YÖNTEMLER KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"



Konuya ilişkin bir açıklama da İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.



"Son günlerde sosyal medya aracılığıyla bazı kişi ve mahlas hesaplar üzerinden bir takım iddiaların ortaya atıldığı görülmektedir. Ancak bu iddiaların özellikle bir kısmının bel altı bir yönteme taşınarak insan haysiyetini ve onurunu aşağılayıcı bir seviyeye ulaşıyor olması Türk siyaseti açısından kabul edilebilir değildir." açıklamasında bulundu.

