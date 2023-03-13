CHP’de milletvekili aday adaylığı için başvurular başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), milletvekilliği genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular başladı. Aday olmak isteyenler, sabahın ilk saatlerinden itibaren parti genel merkezine gelerek hazırlanan bankolarda işlemlerini gerçekleştirdi.

CHP’de milletvekili aday adaylığı için başvurular başladı
YSK: Seçim takvimi 18 Mart olarak belirlenmiştir
YSK: Seçim takvimi 18 Mart olarak belirlenmiştir Haberi Görüntüle

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirlemesinin ardından 'de aday adaylığı için başvurular başladı.

CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi.

Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.

Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

AK Parti'de aday adaylığı süreci | Yavuz: 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alıyoruz
AK Parti'de aday adaylığı süreci | Yavuz: 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alıyoruz Haberi Görüntüle

2023 SEÇİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...