Cumhur İttifakı İstanbul mitingine hazırlanıyor

İstanbul'dan milletvekili adayları da olan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda "Büyük İstanbul Mitingi" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizin ilk havalimanıdır, ilk havalimanı olmaya devam edecektir. Çiçeklerle koku bahçeleriyle bezediğimiz Atatürk Havalimanı'nda Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. 7 Mayıs'ta 14 Mayıs zaferimizi tüm Türkiye ve dünyaya ilan edeceğimiz yerdir. Fatih'in torunları 7 Mayıs'ta tarih yazacaklar. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız diyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Yarın bu alanda yıllarca yerli malı haftası olarak kutladığımız elmayla armutla kutladığımız, savunma sanayimizin, bilişimin yerli ve milli olmasıyla kutladığımız İnsansız Hava Araçları (İHA), SİHA, Kızılelma'mız olacak. Terörle mücadeleden kahramanlarımız olacak. Annemizin iki evladı, başı açık ve örtülü kızlarımızı, onları birleştiren bu ülkenin değerleriyle oluşturan, Türkiye'nin doğusuyla batısını birleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a inanan yüzbinler olacak. 21 yıldır bu ülkede bu milletin ortaya koyduğu duruşun, bir duruş sergileyeceğiz, 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu duruşu."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da açıklamasında şöyle konuştu:

"Türkiye Sana Emanet" başlığıyla gerçekleştirilecek miting Türk siyaset tarihinde unutulmayacak bir miting olacak. Görkemli mitingle birlikte 14 Mayıs'ın ilanı gerçekleşmiş olacaktır. AK Parti olarak İstanbul mitingleri hep çok konuşulan mitinglerden olmuştur. Bizim mitinglerimiz Türkiye'nin gidişatının hangi istikamette olacağının mitingleri olmuştur. Yarınki miting de böyle olacak. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu aylardır konuşuyoruz, milletimiz de bunun farkındadır. 14 Mayıs tesadüfi değildir. 14 Mayıs önemli bir tarihtir. 14 Mayıs 1950'de yeni bir siyasi tarihin kapısı açılmıştır. Tek parti faşizmi geride bırakılarak, CHP zulmü geride bırakılarak Yeter söz milletindir sözünün arkasında toplanılmıştır. Milli savunmadan organize sanayiye üniversiteden havalimanlarına kadar atılım dönemini hep beraber yaşadık. 14 Mayıs 2023 bu anlamda Türkiye'nin siyasi geleceği tarafından Türkiye'nin önemli dönüm tarihlerinden biri olacaktır."