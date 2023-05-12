Cumhur İttifakı Seçim Sonuçları - 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Cumhur İttifakı Seçim Sonucu

2023 Cumhurbaşkanlığı Cumhur İttifakı seçim sonuçları, il il seçim sonuçları, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak NTV’den takip edilebilecek.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Cumhur İttifakı seçim sonuçları, il il ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, seçim adayları, milletvekili seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranı nedir? Tüm bu soruların cevabına Seçim NTV adresinden ulaşabilirsiniz.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından YSK seçim sonuçları anlık ve dakika dakika paylaşılacak.
Adana Milletvekili Seçim Sonuçları
Adıyaman Milletvekili Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Milletvekili Seçim Sonuçları
Ağrı Milletvekili Seçim Sonuçları
Amasya Milletvekili Seçim Sonuçları
Ankara Milletvekili Seçim Sonuçları
Antalya Milletvekili Seçim Sonuçları
Artvin Milletvekili Seçim Sonuçları
Aydın Milletvekili Seçim Sonuçları
Balıkesir Milletvekili Seçim Sonuçları
Bilecik Milletvekili Seçim Sonuçları
Bingöl Milletvekili Seçim Sonuçları
Bitlis Milletvekili Seçim Sonuçları
Bolu Milletvekili Seçim Sonuçları
Burdur Milletvekili Seçim Sonuçları
Bursa Milletvekili Seçim Sonuçları
Çanakkale Milletvekili Seçim Sonuçları
Çankırı Milletvekili Seçim Sonuçları
Çorum Milletvekili Seçim Sonuçları
Denizli Milletvekili Seçim Sonuçları
Diyarbakır Milletvekili Seçim Sonuçları
Edirne Milletvekili Seçim Sonuçları
Elazığ Milletvekili Seçim Sonuçları
Erzincan Milletvekili Seçim Sonuçları
Erzurum Milletvekili Seçim Sonuçları
Eskişehir Milletvekili Seçim Sonuçları
Gaziantep Milletvekili Seçim Sonuçları
Giresun Milletvekili Seçim Sonuçları
Gümüşhane Milletvekili Seçim Sonuçları
Hakkari Milletvekili Seçim Sonuçları
Hatay Milletvekili Seçim Sonuçları
Isparta Milletvekili Seçim Sonuçları
Mersin Milletvekili Seçim Sonuçları
İstanbul Milletvekili Seçim Sonuçları
İzmir Milletvekili Seçim Sonuçları
Kars Milletvekili Seçim Sonuçları
Kastamonu Milletvekili Seçim Sonuçları
Kayseri Milletvekili Seçim Sonuçları
Kırklareli Milletvekili Seçim Sonuçları
Kırşehir Milletvekili Seçim Sonuçları
Kocaeli Milletvekili Seçim Sonuçları
Konya Milletvekili Seçim Sonuçları
Kütahya Milletvekili Seçim Sonuçları
Malatya Milletvekili Seçim Sonuçları
Manisa Milletvekili Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Milletvekili Seçim Sonuçları
Mardin Milletvekili Seçim Sonuçları
Muğla Milletvekili Seçim Sonuçları
Muş Milletvekili Seçim Sonuçları
Nevşehir Milletvekili Seçim Sonuçları
Niğde Milletvekili Seçim Sonuçları
Ordu Milletvekili Seçim Sonuçları
Rize Milletvekili Seçim Sonuçları
Sakarya Milletvekili Seçim Sonuçları
Samsun Milletvekili Seçim Sonuçları
Siirt Milletvekili Seçim Sonuçları
Sinop Milletvekili Seçim Sonuçları
Sivas Milletvekili Seçim Sonuçları
Tekirdağ Milletvekili Seçim Sonuçları
Tokat Milletvekili Seçim Sonuçları
Trabzon Milletvekili Seçim Sonuçları
Tunceli Milletvekili Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Milletvekili Seçim Sonuçları
Uşak Milletvekili Seçim Sonuçları
Van Milletvekili Seçim Sonuçları
Yozgat Milletvekili Seçim Sonuçları
Zonguldak Milletvekili Seçim Sonuçları
Aksaray Milletvekili Seçim Sonuçları
Bayburt Milletvekili Seçim Sonuçları
Karaman Milletvekili Seçim Sonuçları
Kırıkkale Milletvekili Seçim Sonuçları
Batman Milletvekili Seçim Sonuçları
Şırnak Milletvekili Seçim Sonuçları
Bartın Milletvekili Seçim Sonuçları
Ardahan Milletvekili Seçim Sonuçları
Iğdır Milletvekili Seçim Sonuçları
Yalova Milletvekili Seçim Sonuçları
Karabük Milletvekili Seçim Sonuçları
Kilis Milletvekili Seçim Sonuçları
Osmaniye Milletvekili Seçim Sonuçları
Düzce Milletvekili Seçim Sonuçları
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kararının imzalanmasının ardından, 2023 Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.
Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.
Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı.Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor.
"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti oluşturdu.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Emek ve Özgürlük İttifakı" adı altına seçime giriyor. Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılıyor.
Zafer Partisi ve Adalet Partisi, "Ata" ittifakı adı altında, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti ise "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime giriyor.
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlayacak. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları NTV’den de son durum olarak açıklanmaya başlayacak.