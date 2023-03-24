Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Ahmet Özal umduğunu bulamadı: 2 günde 567 imza

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilen isimlerin 100 bin imza toplama süreci devam ediyor. İkinci günün sonunda hiçbir aday henüz yeterli oy sayısına ulaşamadı. Oy oranlarının yüzde 25 olduğunu iddia eden Türkiye İttifakı'nın adayı Ahmet Özal, ikinci gün sonunda 567 imza topladı.

Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Ahmet Özal umduğunu bulamadı: 2 günde 567 imza

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adaylar için imza toplama süreci ikinci gününde devam ediyor. Ancak süreç tüm adaylar için beklenildiği gibi ilerlemiyor.

Geçtiğimiz günlerde "Oyumuz yüzde 25 civarında" diyen Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal ise 567 imza sayısına ulaşabildi. Ahmet Özal ilk gün 237 imza toplamıştı.

Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Ahmet Özal umduğunu bulamadı: 2 günde 567 imza - 1

Cumhurbaşkanları adaylarının 2'nci günün sonunda aldıkları imza sayısı şöyle;

Muharrem İnce: 51367

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46725

Sinan Oğan: 25924

Doğu Perinçek: 11792

Yakup Türkal: 1645

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68

Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Ahmet Özal umduğunu bulamadı: 2 günde 567 imza - 2

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

TEK BİR ADAY İÇİN İMZA

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

KESİN LİSTE AY SONU

kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

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