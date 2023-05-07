Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul Mitingi"nde: Alanda 1 milyon 700 bin kişi var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını bugün İstanbul'da gerçekleştiriyor.

Yoğun katılımın olduğu mitingde önce AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İstanbul'da doğduk, İstanbul'da büyüdük. İstanbul'da belediye başkanlığı yaptık. Cumhurbaşkanlığı yaptık.Beraber yürüdük biz bu yollarda.

"RESMİ RAKAM 1 MİLYON 700 BİN KİŞİ"

Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin. İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe'deymişler. Resmi rakam 1 milyon 700 bin. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı?

Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. İstanbul'u sevmezsek gönül aşkı ne anlar. İstanbul Türkiyedir. İstanbul aynı zamanda gönül sınırlarını Türkiye'yi aşan büyük insan zenginliğinin adıdır. Bütün dünya önümüze serilse ve yerle gök arasında nerede yaşamak isterseniz diye sorulsa vereceğimiz cevap her zaman İstanbul'dur.

"MİLLETİM 14 MAYIS'TA GEREKEN CEVABI VERECEK"

Kardeşlerim, Atatürk Havalimanı bizim için eskiden gelip geçtiğimiz seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Ülkemizin havacılık alanında teknoloji alanının başladı ve tek parti CHP'si tarafından bitirildiği bir yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıklarda verecektir. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na biz bu vatanı böldürmeyeceğiz.

Neden mitingini burada yapamadın. Çünkü bu iş farklı bir şey. Onların bu kabuslarını da hiç bitirmeyeceğiz. Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Ben size inanıyorum. Siz İstanbul'sunuz. İstanbul evet derse bu iş biter. İstanbul birilerini emekli edeceğiz derse bu iş biterç. Biz bugüne kadar milletimizle yol yürüdük.