Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıkların başından ayrılmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesinin, Türkiye'nin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesi olduğunu belirtti.

''OY SAYIMI SÜRERKEN SONUÇ AÇIKLAMAK MİLLİ İRADENİN GASPIDIR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:



"Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum."

İl il cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:



Adana Seçim Sonuçları

Adıyaman Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Seçim Sonuçları

Ağrı Seçim Sonuçları

Amasya Seçim Sonuçları

Ankara Seçim Sonuçları

Antalya Seçim Sonuçları

Artvin Seçim Sonuçları

Aydın Seçim Sonuçları

Balıkesir Seçim Sonuçları

Bilecik Seçim Sonuçları

Bingöll Seçim Sonuçları

Bitlis Seçim Sonuçları

Bolu Seçim Sonuçları

Burdur Seçim Sonuçları

Bursa Seçim Sonuçları

Çanakkale Seçim Sonuçları

Çankırı Seçim Sonuçları

Çorum Seçim Sonuçları

Denizli Seçim Sonuçları

Diyarbakır Seçim Sonuçları

Edirne Seçim Sonuçları

Elazığ Seçim Sonuçları

Erzincan Seçim Sonuçları

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