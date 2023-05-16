Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 51 ilde, Kılıçdaroğlu ise 30 ilde önde çıktı.



30 büyükşehire bakıldığında, Erdoğan, yüzde 47,7 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 46,6 oy aldı.



Erdoğan, 4 bölgede ilk sırada yer aldı. Erdoğan'a, Marmara bölgesinden yüzde 47,6 oy, İç Anadolu Bölgesinden yüzde 55,6 oy, Karadeniz Bölgesinden yüzde 62 ve

Doğu Anadolu bölgesinden de yüzde 50,4 oy çıktı.



Kılıçdaroğlu ise Ege'de yüzde 53,9 Akdeniz'de yüzde 47,6 Güney Doğu Anadolu bölgesinde de yüzde 50,4 ile en çok oyu alan aday oldu.



Sahil şerinde Kılıçdaroğlu'na yüzde 48,2 Erdoğan'a ise yüzde 46,1 oy çıktı.



Erdoğan'a il bazında en çok oy, yüde 78,8 ile Bayburt'tan geldi. En az oyu ise yüzde 16,2 ile Tunceli'de aldı.



Kılıçdaroğlu'na en çok oy yüzde 80,2 ile memleketi Tunceli'den geldi. Bayburt yüzde 15,3 ile Kılıçdaroğlu'nun en az oy aldığı il oldu.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyonun üzerinde geçersiz oy çıkması da dikkat çekti.