Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı

Cumhurbaşkanı seçiminde, ilk turda sonuç çıkmadı. Hiçbir aday, yüzde 50 + 1 oy alamadı. Seçim, ikinci tura kaldı.
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49 virgül 5. Millet İttifakı'nın adayı, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44 virgül 9 oy aldı. Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise yüzde 5 virgül 2 oy aldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilmesine rağmen, 238 binin üzerinde kişi oy verdi.
Bu sonuçlar, 2 hafta sonra Türkiye'nin yeniden sandık başına gideceği anlamına geliyor.
Geçici seçim sonucu, sandıklar kapandıktan 22 buçuk saat sonra açıklanabildi. Süreci uzatan, yurt dışı oyların sayımı oldu. Yurt dışı oylar eklenmeden, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçilmek için yeterli olan yüzde 50'ye ulaşamadı.
Erdoğan'ın yalnızca yarım puana ihtiyacı vardı. Ancak yaklaşık 1 gün süren yurt dışı oy sayımını sonrasında, tablo değişmedi.
28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi için yeniden sandık kurulacak. Yurt dışı temsilciliklerde ise 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanılacak.
Bu kez, yalnızca tek pusula, o pusulada da ilk turda en çok oy alan iki aday, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yer alacak.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kaldığını söyleyen YSK Başkanı Ahmet Yener, "Sayın Erdoğan birinci sırada, sayın Kılıçdaroğlu 2. soırada pusulada yer alacaktır." açıkladı.
2. turda en çok oyu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek. 2 milyon 820 binin üzerinde oy alan Sinan Oğan, ikinci tura kalan seçimlerin kilit ismi konumunda.
Oğan, ikinci turda kime destek vereceklerinin henüz netleşmediğini ama terörle mücadele ve sığınmacıların gönderilmesinin kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.
BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Oğan, ikinci tur için belirleyici olacakları mesajını verdi. 2. turda hangi adayı desteyeceklerini 1-2 gün içerisinde açıklayacaklarını belirten Oğan, "2. turda bizim desteğimizle rahat bir seçim alınacağı kanaatindeyim." dedi.
Adayların performansına bakıldığında, Erdoğan, adayı olduğu Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerden 9 ilde, Kılıçdaroğlu ise Millet İttifakı'nda yer alan partilerden 53 ilde daha fazla oy aldı.
Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı arasındaki oy farkında, İttifakta yer alamayan Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin de CHP Genel Başkanı'na destek vermesi etkili oldu.
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 51 ilde, Kılıçdaroğlu ise 30 ilde önde çıktı.
30 büyükşehire bakıldığında, Erdoğan, yüzde 47,7 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 46,6 oy aldı.
Erdoğan, 4 bölgede ilk sırada yer aldı. Erdoğan'a, Marmara bölgesinden yüzde 47,6 oy, İç Anadolu Bölgesinden yüzde 55,6 oy, Karadeniz Bölgesinden yüzde 62 ve
Doğu Anadolu bölgesinden de yüzde 50,4 oy çıktı.
Kılıçdaroğlu ise Ege'de yüzde 53,9 Akdeniz'de yüzde 47,6 Güney Doğu Anadolu bölgesinde de yüzde 50,4 ile en çok oyu alan aday oldu.
Sahil şerinde Kılıçdaroğlu'na yüzde 48,2 Erdoğan'a ise yüzde 46,1 oy çıktı.
Erdoğan'a il bazında en çok oy, yüde 78,8 ile Bayburt'tan geldi. En az oyu ise yüzde 16,2 ile Tunceli'de aldı.
Kılıçdaroğlu'na en çok oy yüzde 80,2 ile memleketi Tunceli'den geldi. Bayburt yüzde 15,3 ile Kılıçdaroğlu'nun en az oy aldığı il oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyonun üzerinde geçersiz oy çıkması da dikkat çekti.