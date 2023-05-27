Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda oy pusulası nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.



İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.



Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

OY PUSULASU HAKKINDA YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek şunları söyledi;



“Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır” açıklamasında bulundu.