Depremzede seçmen için askıda bilet

Deprem bölgesinde 9 milyona yakın seçmen var. Bu seçmenlerin 133 bini kayıtlarını başka şehirlere aldırdı. Başka bir şehirde olup oy vermek için deprem bölgesine gitmesi gereken 1,5 milyon seçmen olduğu tahmin ediliyor.



Depremzedelere oy kullanmaları için bilet sağlamayı amaçlayan "Askıda Bilet Platformu" kurucularından Oy ve Ötesi Başkanı Ertim Orkun, "Depremzedeyim diye beyan eden kişiler siteye girerek askıdabilet.com sitesine girerek formumuzu dolduruyorlar. Formumuzu doldurduktan sonra seçmen belgesinin resmini çekerek onu yüklüyorlar ve de bunu sitemize eklemiş oluyorlar. Burada sitede sadece o seçmen belgesinin kişinin gerçekten orada oy kullanacağının kontrolü yapılıyor." dedi.



Bağışçılar ise aynı siteye girerek depremzedelerin seyahat edebilmeleri için fona para gönderebiliyorlar.



Şimdiye kadar 3 bin 500'ün üzerinde bilet talebi olduğunu söyleyen Orkun, "Üzerinde bağışçımız var. 510 bin TL civarında bir para toplandı. 3500'ün üzerinde de bilet talebi var. Bu üç bin beş yüz bilet talebini yaklaşık 2 bin civarı, iki bin, iki bin beş yüz arası insan talep etti. Biz zaman zaman kişisel gelişmemiş diyorlar. Zaman zaman tek yönlü istiyorlar. O yüzden kişi sayısı farklı. burada şu anda elimizdeki para bu biletlerin hepsini almaya yetmiyor. Destek toplamamız gerekiyor. Mümkün olan en fazla sayıda insana ulaşmak hedef." açıklamasında bulundu.



Depremzedelerin talepleri ve bağışlar, seyahatin mümkün olduğu son ana dek alınmaya devam edecek.



Askıda Bilet, "Oy ve Ötesi", "Türkiye Taıntım Vakfı", "Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği", "Türkiye Gönüllüleri" ve "İhtiyaç Haritası"nın desteklediği sivil bir inisiyatif.

