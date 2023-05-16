Depremzede seçmenlere yönelik küfürlü paylaşıma soruşturma ve yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin 15 Mayıs'ta deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzede seçmenlere yönelik Tiktok'ta @alibabaxxl" rumuzlu hesap üzerinden ağır hakaret, küfür, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren bir video tespit edilmesi üzerine harekete geçti.



Şüpheliye yönelik "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.





GÖZALTI VE YAKALAMA TALİMATI VERİLDİ



Soruşturma çerçevesinde, şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Ayrıca şüphelinin yurt dışında bulunma ihtimaline karşı hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.

Seçim sonuçlarıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma Haberi Görüntüle