Devlet Bahçeli: Noktalı siyaset olmaz

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Bahçeli, yapılması gerekenlerden Türkiye çok büyük tecrübe kazandığı için deprem felaketinin yaşandığı bir dönemde dünyada örneği görülmeyen gayretle çalışmalar sürdürüldüğünü söyledi.



Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde değerli dava arkadaşları ve bürokrasideki yardımcılarıyla konunun üzerine kararlılıkla gidildiğine ve neticede 106 günde dünyada örneği görülmeyen bir başarı sağlandığına dikkati çekti.



Bu başarıyı küçümsemenin, siyaseten yok farz etmenin, fitne ve fesatla küçük göstermenin doğru olmadığını dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:



"Bunları yapanları takdir etmek dururken iftiralar niye yapılıyor? Bu konular üzerinde hangi partiden olursanız olunuz, bu memleketin evladıysanız böyle kritik günlerde ani felaketlerin yaşandığı yerde birbirimizle dayanışma içinde olmak, kardeşçe sorunları çözmek için çaba göstermek dururken, 'bunlar neden olmuyor, devlet nerede, şunlar yapılmıyor' demenin hiçbir manası yoktur. Halbuki gereken yapılıyordur ve hala da devam ediyor. Türkiye bir normalleşme sürecine doğru girmeye başlamıştır. Türkiye'de yeni bir hayat, yeni bir Türkiye, yeni bir dayanışma örneği görülmüştür. Bunun devamı lazımdır."



Bahçeli, Türkiye'de 1946'da çok partili hayata geçildiğini anımsatarak, o günden bugüne 17 koalisyon hükümeti kurulduğunu ifade etti.



Koalisyon hükümetlerinin kısa ömürlü olduğunu ve 5-6 siyasi partinin tek başına iktidarının görüldüğünü belirten Bahçeli, "Fakat Türkiye'nin hiçbir sosyal, ekonomik sorunları çözülemediği gibi Türkiye'nin başına musallat olan iç ve dış güçlere karşı da milletçe durulması başarılamamıştır. 'Parlamenter sisteme tekrar dönelim' diye mevcut sistemin uygulanışını eleştirenlere sesleniyorum; Şu ana kadar 17 koalisyon hükümeti kurulmuş, hepsinin ömrü 1-2 yıl olmuş, böyle bir yapıyla mı bu sorunların altından kalkılabilecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönem seçimlerini yaşarken bazı siyasi partiler bir araya geldiler, kimisi ittifak kurdu, kimisi başka yollara tevessül etti." dedi.



Bahçeli, 7 partiden oluşan ve yarın TBMM'de nasıl temsil edileceği belli olmayan, yönetimde istikrar yerine paydaşlar üreterek makamlar dağıtanlarla Türkiye'nin bugünkü ekonomik sıkıntılarını aşmasının mümkün gözükmediğini savundu.



"BU OYUN BOZULMALIDIR"



Son 5 yılda başarılı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamının sağlanması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:



"Bunu sağlayabilmek için de başarılı olduğuna inandığımız bu yönetimin devamını isterken onun lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı yapmanın gayreti içinde olmalıyız. Türkiye'yi 7'ye bölmek, 7 cumhurbaşkanı yardımcısıyla ortalığı çarçur etmenin manası var mıdır? Bunu, Türkiye'yi felakete sürüklemek, geriye götürmek için iç ve dış unsurların büyük bir oyunu olarak görmek lazımdır. Bu oyun bozulmalıdır. 5 yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülke yönetilip çok şeyler yapılmışken, hala da yapılmaya devam edilirken, bundan vazgeçip kargaşaya, kaosa, krize sürüklemek sizce vatanseverlik midir?"



Bahçeli, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönlünden geçtiği gibi milli iradenin gerekli desteği verdiğini söyledi.



TBMM'de denge ve denetim gücünü de meclise taşımış olan Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir ayağını eksik bırakmayacağını belirten Bahçeli, "İşte güçlü bir iktidarın adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bir başka başarılan konu yönetimle meclis arasındaki uyumun ve dengenin kurulmuş olmasıdır. O sebeple 28 Mayıs günü yapılacak seçimde meclisteki uyuma uygun siyasi denge kurmak için de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni mutlaka devam ettirmek gerekmektedir. Türkiye'yi yeni bir yüzyılın eşiğine taşıyacak olan bu kutlu yürüyüşü yarıda bırakmamak için bir görevimiz dün olduğu gibi bugün de fazlasıyla sandığa gitmek için kararlı olmak lazımdır." değerlendirmesinde bulundu.



"KARARLI OLMAK İÇİN DE TECRÜBELİ BİR LİDERE İHTİYAÇ VARDIR"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bir de moda oldu, 'şunu şunu yapacağım nokta.' Ne demek nokta? Noktanın ötesini niye söyleyemiyorsun? Bu noktanın ünlemi var ama noktalı virgülü yok. Nokta var demek ünlemi de beraber getirmek demektir. 7 noktanın içinde mecliste bir sürü parti var ama nokta sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıktığında ne yapacağını, nasıl yapacağını anlat. Anlatamıyorsan kendini kurtarmak için noktaya saklanma, gizlenme. Hiç olmazsa televizyona çıktığın zaman bu milletle alay etme. Öbür taraftan yalan dolan, fasulye, nohut bundan bahsediyorsun. Son cümle ne? Nokta. Noktalı siyaset olmaz, noktalı siyaset yerine yönetimde kararlı olmak lazımdır. Kararlı olmak için de tecrübeli bir lidere ihtiyaç vardır. Tecrübeli lider ise 21 yıldan beri, son 5 yıldan beri de ülkede yepyeni sistemle köklü bir reformu yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."