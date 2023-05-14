Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 238, Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Sinan Oğan'a 4, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.

Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

MHP Lideri , Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Bahçeli'nin de oy verdiği 1296 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanlığı Seçimi için 304 oy kullanıldı. Bir vatandaşın yanlış sandıkta oy kullandığının tespiti üzerine, sayım öncesi sandıktan rastgele seçilen 1 oy yakılarak iptal edildi. Kullanılan oylardan 3'ü ise geçersiz sayıldı.

Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı - 1

Sandıktan 'na 238, Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Sinan Oğan'a 4, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.

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