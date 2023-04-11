En genç milletvekili adayı Nisa Alptekin (Nisa Alptekin kimdir?)

Listede AK Parti İzmir 1'inci Bölge 1'inci sırada yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile aynı listede yer almaktan gurur duyduğunu dile getiren Alptekin "Tüm arkadaşlarıma ve yaşıtlarıma seslenmek istiyorum: Sandıklara gidin. Oylarınızı ağzı iyi laf yapanlardan değil, icraata geçenlerden kullanın. Sosyal medyayı iyi bir şekilde kullanıp, gençlere yol göstereceğimi ve onların fikirlerine adapte olduğum için gençlerin dilinden de anlayacağımı düşünüyorum. Sosyal medyayı kullanarak küçük sürprizler yapmayı planlıyorum. Gençler için çok güzel sürprizlerimiz olacak. Şu anda benimle aynı listede olan Gençlik ve Spor Bakanımız ile aynı yolda yürümek, aynı listede olmak benim için çok onur verici bir durum." diye konuştu.