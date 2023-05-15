Hatay ALTINÖZÜ Seçim Sonuçları Açıklanıyor - 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hatay ALTINÖZÜ Seçim Sonucu

2023 Cumhurbaşkanlığı Hatay ALTINÖZÜ seçim sonuçları, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak NTV’den takip edilebilecek.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Hatay ALTINÖZÜ seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, seçim adayları, milletvekili seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Hatay ALTINÖZÜ için açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Hatay ALTINÖZÜ seçim sonucu sayfasından ulaşabilirsiniz.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından YSK seçim sonuçları anlık ve dakika dakika paylaşılacak.
ALTINÖZÜ Seçim Sonuçları
ANTAKYA Seçim Sonuçları
ARSUZ Seçim Sonuçları
BELEN Seçim Sonuçları
DEFNE Seçim Sonuçları
DÖRTYOL Seçim Sonuçları
ERZİN Seçim Sonuçları
HASSA Seçim Sonuçları
İSKENDERUN Seçim Sonuçları
KIRIKHAN Seçim Sonuçları
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REYHANLI Seçim Sonuçları
SAMANDAĞ Seçim Sonuçları
YAYLADAĞI Seçim Sonuçları
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kararının imzalanmasının ardından, 2023 Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.
Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.
Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı.Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor.
"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti oluşturdu.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Emek ve Özgürlük İttifakı" adı altına seçime giriyor. Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılıyor.
Zafer Partisi ve Adalet Partisi, "Ata" ittifakı adı altında, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti ise "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime giriyor.
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlayacak. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları NTV’den de son durum olarak açıklanmaya başlayacak.