İstanbul PENDİK Seçim Sonuçları - 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı İstanbul PENDİK Seçim Sonucu

2023 Cumhurbaşkanlığı İstanbul PENDİK seçim sonuçları, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak NTV’den takip edilebilecek.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İstanbul PENDİK seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, seçim adayları, milletvekili seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. İstanbul PENDİK için açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına İstanbul PENDİK seçim sonucu sayfasından ulaşabilirsiniz.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından YSK seçim sonuçları anlık ve dakika dakika paylaşılacak.
ADALAR Seçim Sonuçları
ARNAVUTKÖY Seçim Sonuçları
ATAŞEHİR Seçim Sonuçları
AVCILAR Seçim Sonuçları
BAĞCILAR Seçim Sonuçları
BAHÇELİEVLER Seçim Sonuçları
BAKIRKÖY Seçim Sonuçları
BAŞAKŞEHİR Seçim Sonuçları
BAYRAMPAŞA Seçim Sonuçları
BEŞİKTAŞ Seçim Sonuçları
BEYKOZ Seçim Sonuçları
BEYLİKDÜZÜ Seçim Sonuçları
BEYOĞLU Seçim Sonuçları
BÜYÜKÇEKMECE Seçim Sonuçları
ÇATALCA Seçim Sonuçları
ÇEKMEKÖY Seçim Sonuçları
ESENLER Seçim Sonuçları
ESENYURT Seçim Sonuçları
EYÜPSULTAN Seçim Sonuçları
FATİH Seçim Sonuçları
GAZİOSMANPAŞA Seçim Sonuçları
GÜNGÖREN Seçim Sonuçları
KADIKÖY Seçim Sonuçları
KAĞITHANE Seçim Sonuçları
KARTAL Seçim Sonuçları
KÜÇÜKÇEKMECE Seçim Sonuçları
MALTEPE Seçim Sonuçları
PENDİK Seçim Sonuçları
SANCAKTEPE Seçim Sonuçları
SARIYER Seçim Sonuçları
SİLİVRİ Seçim Sonuçları
SULTANBEYLİ Seçim Sonuçları
SULTANGAZİ Seçim Sonuçları
ŞİLE Seçim Sonuçları
ŞİŞLİ Seçim Sonuçları
TUZLA Seçim Sonuçları
ÜMRANİYE Seçim Sonuçları
ÜSKÜDAR Seçim Sonuçları
ZEYTİNBURNU Seçim Sonuçları
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kararının imzalanmasının ardından, 2023 Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.
Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.
Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı.Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor.
"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti oluşturdu.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Emek ve Özgürlük İttifakı" adı altına seçime giriyor. Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılıyor.
Zafer Partisi ve Adalet Partisi, "Ata" ittifakı adı altında, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti ise "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime giriyor.
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlayacak. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları NTV’den de son durum olarak açıklanmaya başlayacak.