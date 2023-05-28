İstanbul Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı İstanbul Seçim Sonucu ve Oy Sonuçları

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanlığı için mücadele edecek.

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK VE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüm yurtta oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından sayım süreci başlayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

2.TURDA 50+1 ŞARTI VAR MI?

YSK tarafından açıklanan verilere göre, seçimin ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

Buna göre; Seçimin ikinci turunda 50+1 şartı aranmayacak ve en çok oyu alan aday 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.

KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, 1 Haziran’da İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKI’NI OLUŞTURAN PARTİLER

AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katıldı. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşlanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyor.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti oluşturdu. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.