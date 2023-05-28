Karadeniz Bölgesi Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Karadeniz Bölgesi Seçim Sonucu ve Oy Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Karadeniz Bölgesi seçim sonuçları son dakika açıklanıyor.. Karadeniz Bölgesi oy sonuçlarında son durum nedir? Karadeniz Bölgesi Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu kim kazandı? Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranı ne kadar? Karadeniz Bölgesi Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

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Karadeniz Bölgesi CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

14 Mayıs 2023 1. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda nihai sonuca ulaşılmaması nedeniyle bir kez daha Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için sandık başına giden seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların (Recep Tayyip Erdoğan – Kemal Kılıçdaroğlu) oy oranında son durumu araştırıyor. 2. Tur 2023 Seçim 2023 NTV bu sayfadan canlı izle, hangi adayın önde olduğunu dakika dakika öğren!

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