Kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK tarih verdi (14 Mayıs 2023 kesin seçim sonuçları)

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçici seçim sonuçları açıklandı. YSK Başkanı Yener tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, kesin seçim sonuçları için tarih verildi. İşte ayrıntılar.



KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener,14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamayla kesin sonuçlar için tarih verdi. Açıklamaya göre, kesinleşen sonuçlar 19 Mayıs Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak.



Buna göre; 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçları 19 Mayıs 2023 Cuma günü açıklanacak.