Kılıçdaroğlu: 2. turda mutlaka kazanacağız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nın diğer liderleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldu bittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ikinci tur için, "Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber bu ülkeye hakkı hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz." diye konuştu.

"İTİRAZLARLA OLACAĞI ENGELLEYEMEZSİNİZ"

CHP lideri daha önceki açıklamasında, "Oylarının yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlar yapılarak sistemin bloke edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

''BU MİLLETİN İRADESİNE BLOKE KOYMAYIN''



Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Bu işin bir oldubittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın, bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum, sandıklarını ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız."

İl il cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

Adana Seçim Sonuçları

Adıyaman Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Seçim Sonuçları

Ağrı Seçim Sonuçları

Amasya Seçim Sonuçları

Ankara Seçim Sonuçları

Antalya Seçim Sonuçları

Artvin Seçim Sonuçları

Aydın Seçim Sonuçları

Balıkesir Seçim Sonuçları

Bilecik Seçim Sonuçları

Bingöll Seçim Sonuçları

Bitlis Seçim Sonuçları

Bolu Seçim Sonuçları

Burdur Seçim Sonuçları

Bursa Seçim Sonuçları

Çanakkale Seçim Sonuçları

Çankırı Seçim Sonuçları

Çorum Seçim Sonuçları

Denizli Seçim Sonuçları

Diyarbakır Seçim Sonuçları

Edirne Seçim Sonuçları

Elazığ Seçim Sonuçları

Erzincan Seçim Sonuçları

Erzurum Seçim Sonuçları

Eskişehir Seçim Sonuçları

Gaziantep Seçim Sonuçları

Giresun Seçim Sonuçları

Gümüşhane Seçim Sonuçları

Hakkari Seçim Sonuçları

Hatay Seçim Sonuçları

Isparta Seçim Sonuçları

Mersin Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonuçları

İzmir Seçim Sonuçları

Kars Seçim Sonuçları

Kastamonu Seçim Sonuçları

Kayseri Seçim Sonuçları

Kırklareli Seçim Sonuçları

Kırşehir Seçim Sonuçları

Kocaeli Seçim Sonuçları

Konya Seçim Sonuçları

Kütahya Seçim Sonuçları

Malatya Seçim Sonuçları

Manisa Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Mardin Seçim Sonuçları

Muğla Seçim Sonuçları

Muş Seçim Sonuçları

Nevşehir Seçim Sonuçları

Niğde Seçim Sonuçları

Ordu Seçim Sonuçları

Rize Seçim Sonuçları

Sakarya Seçim Sonuçları

Samsun Seçim Sonuçları

Siirt Seçim Sonuçları

Sinop Seçim Sonuçları

Sivas Seçim Sonuçları

Tekirdağ Seçim Sonuçları

Tokat Seçim Sonuçları

Trabzon Seçim Sonuçları

Tunceli Seçim Sonuçları

Şanlıurfa Seçim Sonuçları

Uşak Seçim Sonuçları

Van Seçim Sonuçları

Yozgat Seçim Sonuçları

Zonguldak Seçim Sonuçları

Aksaray Seçim Sonuçları

Bayburt Seçim Sonuçları

Karaman Seçim Sonuçları

Kırıkkale Seçim Sonuçları

Batman Seçim Sonuçları

Şırnak Seçim Sonuçları

Bartın Seçim Sonuçları

Ardahan Seçim Sonuçları

Iğdır Seçim Sonuçları

Yalova Seçim Sonuçları

Karabük Seçim Sonuçları

Kilis Seçim Sonuçları

Osmaniye Seçim Sonuçları

Düzce Seçim Sonuçları