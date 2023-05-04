Kılıçdaroğlu ilk kez oy kullanacaklara seslendi

Millet İttifakı, Niğde'de Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla miting düzenledi. Kılıçdaroğlu burada bir konuşma yaptı.



Mitingde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Size söz veriyorum 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım hiçbir ayrım yapmadan. Onların yaptığı gibi yapmayacağım herkesin benim başımın üstünde yeri var." açıklamasında bulundu.



Seçimlerde ilk kez oy kullanacaklara da seslenen Kılıçdaroğlu, "5 milyon 300 bin genç sandığa ilk kez gidecek. Türkiye'nin değişimi sizin elinizde huzuru getirmek sizin elinizde demokrasi getirmek sizin elinizde. İşsizliği bitirmek sizin elinizde sizden de isteğim olacak, umudunuzu hep dışarıya bağladınız, ben sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için elimden gelen her çabayı göstereceğim. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak." dedi.

