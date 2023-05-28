Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıktan 1'inci çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu için Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda 4221 numaralı sandıkta oy kullandı. 318 seçmenin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu'na 224 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise 90 oy çıktı. Sandıktan 2 oy boş çıkarken, 2 oy da geçersiz sayıldı.



14 Mayıs’ta yapılan seçimde Kılıçdaroğlu'na 229 oy, Erdoğan'a 90 oy, Sinan Oğan'a ise 6 oy çıkmış; 5 oy boş çıkarken, 1 oy da geçersiz sayılmıştı.

14 Mayıs 2023’te Genel Seçim İl İl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçlarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

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