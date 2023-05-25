Kılıçdaroğlu'ndan Kayyum açıklaması: Suç işlerse mahkemede yargılanır (Kılıçdaroğlu Babala TV'ye çıktı)

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedelere yönelik ifadelere, "Hiç kimsenin depremzedeye sen oyunu böyle kullandın yazıklar olsun demeye hakkı yoktur. Onu söyleyen insan da insan değildir. 'Bunu CHP'li yaptı' Hangi CHP'li yaptı? Bulsak hemen atacağız. Adamın CHP ile ilgisi yok. Ama birileri bu manipülasyonu yapıyor." sözleriyle tepki gösterdi.



KAYYUM ATAMALARI



Babala TV'de katıldığı programda konuşan Kılıçdaroğlu'na kayyum atamalarına yönelik açıklamaları da hatırlatıldı.



Kılıçdaroğlu, kayyum tartışmalarıyla ilgili olarak, "Biz demokrasiyi istiyormuyuz istemiyor muyuz? Demokrasi istiyorsak belde halkı bir belediye başkanı seçti mi seçti. Ha bu belediye başkanı suç işleyebilir mi, suç işleyebilir. Suç işlediğinde ne yaparsınız delilleri toplarsınız. Mahkemeye verirsiniz, yargılanır mahkum olur. Kimse buna bir şey der mi demez." dedi.



HÜDAPAR ELEŞTİRİLERİ



Kılıçdaroğlu'na HÜDAPAR'a yönelik açıklamaları ve bu partiye bakışı da soruldu. Kılıçdaroğlu, "Herkesin görüşüne saygı duyarız, herkesin görüşü başımızın üstüne ama görüşlerinin bir kısmına katılmayız. Benim HÜDAPAR'a bir karşıtlığım yok. Ama HÜDAPAR'ı eleştiriyorum neden çünkü programını okuyorum. Ben bu programa katılmıyorum diyorum." sözleriyle değerlendirdi.



SURİYELİ GÖÇMENLER



Kılıçdaroğlu'na Suriyeli göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik atacakları adımlar da soruldu.



Kılıçdaroğlu, "Suriye yönetimi ile oturup konuşacağız. Anlaşacağız. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Eğer Avrupalılar, Suriyelilerin haklarını korumazlarsa, para vermezlerse, geri kabul anlaşmasını feshedeceğiz." açıklamasında bulundu.