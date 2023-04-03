MHP geçici aday listesini hazırladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonunun devam eden çalışmaları hakkında yazılı açıklama yaptı.



Yalçın, partilerinin milletvekilliği geçici aday listesinin, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacağını belirterek, kesin aday listesinin 7 Nisan'da kamuoyuna açıklanacağını ve aynı gün YSK'ya verileceğini bildirdi.

"BAŞVURULARDA DİKKATE DEĞER BİR ARTIŞ GÖZLEMLENDİ"



Komisyon çalışmaları sırasında yasal gerekliliklerin yanında, hakkaniyet ve liyakat ölçülerinin de hassasiyetle dikkate alındığını vurgulayan Semih Yalçın, şu bilgileri verdi:



"Komisyonumuzun hazırlayacağı geçici aday listesi, bugün Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye arz edilecek. Kesin aday listesi, 7 Nisan'da kamuoyuna açıklanacak ve aynı gün YSK'ya verilecek. 2023 Genel Seçimleri için MHP'ye milletvekili aday adaylığı başvurularında, 2018 yılı Genel Seçimlerine oranla dikkate değer bir artış gözlemlenmiştir. Söz konusu artış; milletimize hizmet yarışında MHP'de saf tutmak isteyen memleket sevdalıları tarafından partimize gösterilen teveccüh, alaka ve güvenin izharı olmuştur."