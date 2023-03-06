Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını bugün açıklayacak

5'Lİ MASANIN ORTAK AÇIKLAMASI



Millet İttifakı'nın İYİ Parti dışında kalan 5 siyasi partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde cumartesi günü toplandı. 4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir" denilerek, cumhurbaşkanı adayının ve geçiş süreci yol haritasının daha önce kararlaştırıldığı gibi 6 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.



GENEL MERKEZLERDE SON DURUM



Perşembe akşamı başlayan adaylık krizinin ardından CHP ve İYİ parti Genel Merkezlerinde üst üste toplantılar düzenlenmişti. Pazar günü her iki genel merkez de sakindi.



Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkan İYİ Parti'de sürpriz gelişmeler de yaşandı.



Avukat Ersan Şen, bir televizyon programında "Cumhurbaşkanı adayıyım" açıklaması yaptı. Bu açıklama üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisiyle temasa geçerek, görüşmeye davet etti.



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir" ifadesini kullandı.



Görüşmenin ne zaman yapılacağına yönelikse açıklama yapılmadı.



Akşener'in açıklamalarının ardından partiden istifa ettiğini duyuran İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş ise bu kararından vazgeçti.



Yeni bir bir açıklama yapan Altıntaş, Akşener ile yaptığı istişare ve değerlendirme sonucu istifasını geri çektiğini duyurdu.

