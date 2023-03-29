Millet İttifakı'nda ortak liste olacak mı?

KILIÇDAROĞLU-İNCE GÖRÜŞMESİ



Uzun süredir beklenen görüşmenin tarihi netleşti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bugün saat 17'de bir araya gelecek.



Kritik görüşme öncesi Hürriyet Gazetesi'ne konuşan İnce, "Bana bir teklif yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım" dedi.



Adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna ise, "Ben bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Siyaset yapmak istiyorum. Neden çekileyim? Demokratik bir hak değil mi?" yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu ise Konya Ereğli'de "Millet Buluşması"nda konuştu..



Kılıçdaroğlu, "Ne dedik birleşe birleşe kazanacağız Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Her bir genci arkadaşınızı ikna edeceksiniz. Sandığa gidecekler ve Millet İttifakı'na oy verecekler söz mü söz. Benim sözüm de söz Bay Kemal verdiği sözden asla dönmeyecek." dedi.



Seçim mesajlarını gençler üzerinden veren Kılıçdaroğlu, "En hızlı neleri yapacağız 6 lider. Ortak mutabakat metni çıkardık. Bütün savurganlıkları bitirecek kararname çıkaracağız Hiçbir aile kendisini sahipsiz hissetmesin aile destekleri sigortası çıkaracağız. 15 Mayıs'ta iktidarız 100 bin öğretmen ataması yapacağız." sözleriyle seçim vaatlerini anlattı.