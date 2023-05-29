Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı'ndan açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim." dedi.

Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı'ndan açıklama
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Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevaplayan Yener, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim." ifadelerini kullandı.

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