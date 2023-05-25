Mükerrer oy ne demek?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidecek. 2.tur seçimler öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de mükerrer oy konusu oldu. Peki, mükerrer oy ne demek?

Mükerrer oy ne demek?

Mükerrer oy kullanımıyla ilgili iddialar, her seçimde sosyal medyada yayılıyor. Yapılan paylaşımlar nedeniyle mükerrer oyun anlamı merak ediliyor. 

Mükerrer kelimesi sözlükte tekrarlanmış, yinelenmiş anlamlarına geliyor. Mükerrer oy ise bir seçmenin seçimde birden fazla kere oy kullanması anlamına geliyor.

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MÜKERRER OY CEZASI

Türk Ceza Hukuku'ndaki 298 sayılı kanun kapsamında, “mükerrer oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimse, başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimsenin, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı” belirtiliyor.

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