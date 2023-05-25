Mükerrer oy ne demek?

MÜKERRER OY CEZASI

Türk Ceza Hukuku'ndaki 298 sayılı kanun kapsamında, “mükerrer oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimse, başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimsenin, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı” belirtiliyor.