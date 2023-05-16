Müşahit nasıl olunur? İşte müşahitlerin görev ve sorumlulukları

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların

kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği,

oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması

işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denir.



Herhangi bir aksaklıkta;



• Şikayet hakkını mutlaka kullanır.

• Şikayetinin reddi halinde;

- Bu şikayetini sandık kurulu tutanak defterine mutlaka işletir,

- Ret kararının bir örneğini alır,

- İlçe seçim kuruluna bu konuda mutlaka itirazda bulunur

(veya müşahidi olduğu partinin itirazda bulunmasını sağlar).