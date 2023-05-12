Müşahit ne demek, ne yapar? İşte müşahitin görevleri

MÜŞAHİT NE YAPAR?

Müşahit, seçimin tarafsız bir şekilde yürütülüp yürütülmediği, sandık

kurulunun görevini gerektiği şekilde yapıp yapmadığı gibi hususları

denetler. Herhangi bir aksaklıkta;



• Şikayet hakkını mutlaka kullanır.



• Şikayetinin reddi halinde;



- Bu şikayetini sandık kurulu tutanak defterine mutlaka işletir,



- Ret kararının bir örneğini alır,



- İlçe seçim kuruluna bu konuda mutlaka itirazda bulunur

(veya müşahidi olduğu partinin itirazda bulunmasını sağlar).



Oy verme süresi bitip, oylar sayıldığında, oy sayılarının yazıldığı

ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarını varsa müşahidi

olduğu partinin okul sorumlusuna ya da bizzat ilçe başkanlığına en

kısa zamanda ulaştırır. Müşahit sandık başında sürekli bulunarak;



• Sandık kurulunun oy kullanılması hazırlıklarını doğru yapıp

yapmadığını,



• Oy zarfının ve oy pusulalarının sayılıp sayılmadığını,



• Oy zarfının üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührünün

olup olmadığını,



• Oy pusulasının arkasında sandık kurulu mührünün olup olmadığını,



• Seçmenlerin kabine cep telefonu veya görüntü kaydedici cihazlarla

girip girmediğini,



• Engellilere ve okuma yazma bilmeyenlere kanuna uygun oy

kullandırılıp kullandırılmadığını,



