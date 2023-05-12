Müşahit ne demek, ne yapar? İşte müşahitin görevleri

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların
kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği,
oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması
işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denir.
MÜŞAHİT NE YAPAR?
Müşahit, seçimin tarafsız bir şekilde yürütülüp yürütülmediği, sandık
kurulunun görevini gerektiği şekilde yapıp yapmadığı gibi hususları
denetler. Herhangi bir aksaklıkta;
• Şikayet hakkını mutlaka kullanır.
• Şikayetinin reddi halinde;
- Bu şikayetini sandık kurulu tutanak defterine mutlaka işletir,
- Ret kararının bir örneğini alır,
- İlçe seçim kuruluna bu konuda mutlaka itirazda bulunur
(veya müşahidi olduğu partinin itirazda bulunmasını sağlar).
Oy verme süresi bitip, oylar sayıldığında, oy sayılarının yazıldığı
ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarını varsa müşahidi
olduğu partinin okul sorumlusuna ya da bizzat ilçe başkanlığına en
kısa zamanda ulaştırır. Müşahit sandık başında sürekli bulunarak;
• Sandık kurulunun oy kullanılması hazırlıklarını doğru yapıp
yapmadığını,
• Oy zarfının ve oy pusulalarının sayılıp sayılmadığını,
• Oy zarfının üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührünün
olup olmadığını,
• Oy pusulasının arkasında sandık kurulu mührünün olup olmadığını,
• Seçmenlerin kabine cep telefonu veya görüntü kaydedici cihazlarla
girip girmediğini,
• Engellilere ve okuma yazma bilmeyenlere kanuna uygun oy
kullandırılıp kullandırılmadığını,
• Oy kullanmaya gelen seçmenin;
- Genelge’nin 27’nci maddesinde sayılan oy kullanmaya uygun
kimlik belgesi olup olmadığını,
- Kimlikte bulunan fotoğraftaki kişi olup olmadığını,
- Sandık seçmen listesinde kaydının olup olmadığını,
- Bulunan kaydın imza kısmında daha önce oy kullandığına dair
imza olup olmadığını veya oy kullanamayacağına dair herhangi bir
şerh olup olmadığını,
• Oy kullanan seçmenin, listede sadece adının karşısını imzalayıp
imzalamadığını,
• Oy kullanma saatinin bitiminde;
- Sandık başında kaç kişi bulunduğunu,
- Bu kişilerin kimliklerinin toplanıp toplanmadığını,
• Oy kullanma saatinin bitiminden sonra gelen kişilere oy kullandırılıp
kullandırılmadığını,
• Zarf sayısı ile oy kullanan seçmen sayısının birbirini tutup tutmadığını,
• Oy pusulalarının doğru sayılıp sayılmadığını,
• Çıkan oyların doğru ittifak, parti ya da adaya yazılıp yazılmadığını,
• Geçersiz oy pusulalarının ve zarfların ayrı paketlenip
paketlenmediğini,
• Yırtılan, çizilen, üzerine işaret konulan, ittifak dışındaki birden fazla
partiye, birden fazla ittifaka ya da birden fazla adaya mühür basılan
oy pusulalarının geçersiz sayılıp sayılmadığını,
• Sandık sonuç tutanaklarının toplam oy sayılarını gösterir kısmının
doğru doldurulup doldurulmadığını, bu kısmın, oy toplamları ile
tutup tutmadığını,
• Sandık sonuç tutanaklarının imzalanıp imzalanmadığını ve
mühürlenip mühürlenmediğini, kontrol etmelidir.
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