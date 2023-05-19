Müşahit nedir, ne demek? Müşahit nasıl olunur, görevleri nelerdir?

MÜŞAHİTLERİN SANDIK BAŞINDA BULUNMA HAKKI



Oy vermenin başlangıcından itibaren müşahitlerin, tüm işlemleri takip etmek ve denetlemek, tutanağa geçirilip geçirilmediğini kontrol etmek ve gerektiğinde itiraz etmek üzere sürekli sandık çevresinde bulunma hakkı vardır.



Sayım döküm başladıktan sonra, sandık başında 5’ten fazla siyasi parti müşahidinin bulunması halinde bunlardan isimleri kura çekilerek belirlenen beş müşahid sandık başında bulunabilir. Diğerleri salonda kendilerine ayrılan yerden işlemleri izleyebilirler.

SEÇİM SONUÇLARI NTV'DE



28 Mayıs 2023 ikinci tur seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak öğrenilebiliyor. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabiliyor.



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