Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanır? Okuma yazma bilmeyen seçmene başkası yardımcı olabilir mi?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek 28. dönem milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken birçok soru gündeme geldi. En çok merak edilen konulardan biri de okuma yazma bilmeyen seçmenin nasıl oy kullanacağı. Peki, Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanır? Okuma yazma bilmeyen seçmene başkası yardımcı olabilir mi?

Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanır? Okuma yazma bilmeyen seçmene başkası yardımcı olabilir mi?

YSK (Yüksek Seçim Kurulu), "Okuma yazma bilmiyorum, oy kullanırken akrabam bana yardımcı olabilir mi?" sorusuna resm internet adresi üzerinden yanıt verdi. 

Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanır? Okuma yazma bilmeyen seçmene başkası yardımcı olabilir mi? - 1

Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez. Seçmen kendi oyunu kendi kullanır.

Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması ve birleşik oy pusulaları ile birlikte muhtarlık - ihtiyar heyeti/meclisi için hazırlanmış olan beyaz kâğıdı veya beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatır.

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