Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Trabzon'da bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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'un Akçaabat ilçesinde yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi.

Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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