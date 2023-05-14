Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınlarına kavuştu

"BURUK BİR MUTLULUK YAŞIYORUZ"



Deprem felaketinin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yakınlarının yanına giden Nahide Bayram, "Oy kullanmak için geldik. Arkadaşlarımı, komşularımı gördüm. Birbirimizi çok özlemişiz. Çok güzel bir duygu ancak acımız var. Yapacak bir şey yok, düzeleceğiz" dedi. Mersin'den kente dönen Sevinç Yıldırım ise "Komşularım geldi, görünce duygulandım. Mahallemize geri dönemedik. Şu anda sevinç gözyaşları döküyorum. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

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