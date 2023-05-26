Oy kullanmaya giderken ne gerekli? Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılır mı? (YSK sık sorulan sorular)

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde, oy kullanmaya giderken nelerin gerekli olduğu araştırılıyor. Sandık başında bir sıkıntı yaşamak istemeyen seçmenler, "Oy kullanmaya giderken ne gerekli? Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılır mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte YSK'nın açıklamaları.
OY KULLANMAYA GİDERKEN GEREKENLER
Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 28 Mayıs günü oy kullanabilecek.
GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE OY KULLANILIR MI?
Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
YENİ EVLENDİM, KİMLİĞİMİ DEĞİŞTİRMEDEN OY KULLANABİLİR MİYİM?
Evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilir.
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