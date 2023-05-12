Oy sayımı nasıl yapılır? Oyların sayım ve dökümü hakkında bilgiler

Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı
seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler.
OYLARIN SAYIM VE DÖKÜMÜ NASIL YAPILIR?
1. Sandığın açılmasını müteakip sandıktan çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları veya parmak izleri sayılır.
2. Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilir. Geçersiz zarf varsa ayrılır; sayısı tutanağa yazılır.
3. Zarf sayısı oy kullanan seçmenlerin sayısından fazla ise zarfların arasından gelişigüzel çekilen bu sayıda zarf yakılır. İmza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanır.
4. Zarf sayısı imza sayısından az ise doğrudan sayım - döküm işlemine geçilir.
5. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.
6. Oyların sayım ve dökümü derhal başlar, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.
7. Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;
a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek,
b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,
c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak, üzere görevlendirir.
Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince
imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir.
Sayıma ilişkin kâğıt ve belgeler seçim torbasına konulup torbanın ağzı bağlanarak kurul mührüyle mühürlenir ve imzalanır.
Hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührü, sandık kurulu başkanı ile ad çekme yoluyla belirlenecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin en kısa zamanda, ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilir.
İlçe seçim kurullarınca, sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemleri siyasi parti temsilcileri ile müşahitlerin huzurunda yapılır.
2023 seçim sonuçları NTV Haber'de! 14 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonucunu canlı izlemek için secim.ntv.com.tr adresini ziyaret et. Seçim sonuçları anlık ve canlı öğren!
Adana Seçim Sonuçları
Adıyaman Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları
Ağrı Seçim Sonuçları
Amasya Seçim Sonuçları
Ankara Seçim Sonuçları
Antalya Seçim Sonuçları
Artvin Seçim Sonuçları
Aydın Seçim Sonuçları
Balıkesir Seçim Sonuçları
Bilecik Seçim Sonuçları
Bingöll Seçim Sonuçları
Bitlis Seçim Sonuçları
Bolu Seçim Sonuçları
Burdur Seçim Sonuçları
Bursa Seçim Sonuçları
Çanakkale Seçim Sonuçları
Çankırı Seçim Sonuçları
Çorum Seçim Sonuçları
Denizli Seçim Sonuçları
Diyarbakır Seçim Sonuçları
Edirne Seçim Sonuçları
Elazığ Seçim Sonuçları
Erzincan Seçim Sonuçları
Erzurum Seçim Sonuçları
Eskişehir Seçim Sonuçları
Gaziantep Seçim Sonuçları
Giresun Seçim Sonuçları
Gümüşhane Seçim Sonuçları
Hakkari Seçim Sonuçları
Hatay Seçim Sonuçları
Isparta Seçim Sonuçları
Mersin Seçim Sonuçları
İstanbul Seçim Sonuçları
İzmir Seçim Sonuçları
Kars Seçim Sonuçları
Kastamonu Seçim Sonuçları
Kayseri Seçim Sonuçları
Kırklareli Seçim Sonuçları
Kırşehir Seçim Sonuçları
Kocaeli Seçim Sonuçları
Konya Seçim Sonuçları
Kütahya Seçim Sonuçları
Malatya Seçim Sonuçları
Manisa Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Seçim Sonuçları
Mardin Seçim Sonuçları
Muğla Seçim Sonuçları
Muş Seçim Sonuçları
Nevşehir Seçim Sonuçları
Niğde Seçim Sonuçları
Ordu Seçim Sonuçları
Rize Seçim Sonuçları
Sakarya Seçim Sonuçları
Samsun Seçim Sonuçları
Siirt Seçim Sonuçları
Sinop Seçim Sonuçları
Sivas Seçim Sonuçları
Tekirdağ Seçim Sonuçları
Tokat Seçim Sonuçları
Trabzon Seçim Sonuçları
Tunceli Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Uşak Seçim Sonuçları
Van Seçim Sonuçları
Yozgat Seçim Sonuçları
Zonguldak Seçim Sonuçları
Aksaray Seçim Sonuçları
Bayburt Seçim Sonuçları
Karaman Seçim Sonuçları
Kırıkkale Seçim Sonuçları
Batman Seçim Sonuçları
Şırnak Seçim Sonuçları
Bartın Seçim Sonuçları
Ardahan Seçim Sonuçları
Iğdır Seçim Sonuçları
Yalova Seçim Sonuçları
Karabük Seçim Sonuçları
Kilis Seçim Sonuçları
Osmaniye Seçim Sonuçları
Düzce Seçim Sonuçları