Oyları geçersiz kılan durumlar hangileri? Geçerli ve geçersiz oylarla ilgili ayrıntılar

YSK geçersiz oylarla ilgili şu bilgileri veriyor:

"Kurulumuzun 15.03.2023 tarihli ve 2023/129 sayılı Kararı ile kabul edilen Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev Ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'nin "Geçerli olmayan oy pusulaları" başlıklı 41'inci maddesinde;



a) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,



b) Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan,

c) Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan,



ç) Hiçbir yerine “TERCİH” veya “EVET” mührü basılmamış olan,



d) Birden fazla cumhurbaşkanı adayına, aynı ittifak içinde yer almayan birden fazla siyasi partiye, birden fazla ittifaka veya birden fazla bağımsız adaya ayrılan alanlara “TERCİH” veya “EVET” mührü basılmış olan,



e) Birden fazla cumhurbaşkanı adayına, aynı ittifak içinde yer almayan birden fazla siyasi partiye, birden fazla ittifaka veya birden fazla bağımsız adaya ayrılan alana taşmış “TERCİH” veya “EVET” mührü bulunan,



f) Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan,



g) Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan,



ğ) Üzerine “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında veya “TERCİH” veya “EVET” mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan,

h) Üzerinde yer alan cumhurbaşkanı adaylarına, siyasi partilere, ittifaklara veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan,



ı) Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan, birleşik oy pusulaları geçerli değildir.

