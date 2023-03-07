Parlamenter sisteme geçiş planı | İttifaktaki her bir partiye en az bir bakanlık verilecek

GENEL BAŞKANLARLA UZLAŞI İÇİNDE YAPILACAK



Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisler lavedilecek.



Seçimlerin ardından oluşturulacak yeni kabinede Cumhurbaşkanı önemli kararları Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde alacak.



Seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları Cumhurbaşkanlığı kararları ve karanameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda ortak mutabakat aranacak.



Bakanların atama ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

12 maddelik mutabakata göre, parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasal değişiklikler meclis aritmetiğine göre en kısa sürede tamamlanacak.



Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek kalmaksızın 13'üncü Cumhurbaşkanı ve Meclis görev süresini tamamlayacak.