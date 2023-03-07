Parlamenter sisteme geçiş planı | İttifaktaki her bir partiye en az bir bakanlık verilecek

Millet İttifakı, parlamenter sisteme geçişin yol haritasını da belirledi. 6 genel başkan, 12 maddelik mutabakat metnine imza attı.
Geçiş sürecinde oluşturulacak hükümett, Millet İttifakı'nda yer alan 5 genel başkan Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.
Mutabakat metninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyue Başkanı Mansur Yavaş içinse özel bir madde yer alıyor.
İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü bir zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacak.
Böylece Kabinedeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısı 7'ye yükselecek.
HER PARTİYE BİR BAKANLIK VERİLECEK
Millet İttifakı'na dahil partilerin her birine milletvekili sayısına bakılmaksızın bir bakanlık verilecek.
Bakanlık dağılımı ise, ittifaka dahil partilerin seçimlerde çıkardıkları milletvekili sayısıyla doğru orantılı olacak.
PARTİ ÜYELİĞİ DEVAM EDECEK
Mutabakata göre, parlamenter sisteme geçiş tamamlanana kadar Cumhurbaşkanı'nın parti üyeliği devam edecek.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİYLE BELİRLENECEK
Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki yetki ve görev dağılımı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle belirlenecek.
GENEL BAŞKANLARLA UZLAŞI İÇİNDE YAPILACAK
Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisler lavedilecek.
Seçimlerin ardından oluşturulacak yeni kabinede Cumhurbaşkanı önemli kararları Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde alacak.
Seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları Cumhurbaşkanlığı kararları ve karanameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda ortak mutabakat aranacak.
Bakanların atama ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.
12 maddelik mutabakata göre, parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasal değişiklikler meclis aritmetiğine göre en kısa sürede tamamlanacak.
Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek kalmaksızın 13'üncü Cumhurbaşkanı ve Meclis görev süresini tamamlayacak.