Rusya'nın seçime müdahale iddiası | Kılıçdaroğlu: Somut veri olmasa böyle bir tweet atmayız

Kılıçdaroğlu, "Biz başka bir ülkenin seçim aşamasında veya herhangi bir zaman diliminde Türkiye'nin içişlerine müdahale etmesini doğru bulmayız. Cumhurbaşkanlığına seçilmemizin bir anlamda kanaat olarak netleşmesi üzerine iç ve dışarda bir rahatlama olduğunu biz görüyoruz zaten. Çünkü akılcı politikalarla ülkeyi yöneteceğiz. Akılcı politikalarla ekonomik kararlar alacağız." diyerek sözlerini sürdürdü.



Seçimlerde Meclis'te çoğunluğu sağlayacaklarını da ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çoğunluğu yakalayacağız. Zaten güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken eminim AK Parti kanadı da bizim anayasal değişikliklerimize evet diyecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Rusya'dan seçime müdahale iddialarına ilişkin açıklama Haberi Görüntüle KREMLİN'DEN AÇIKLAMA



Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Moskova'dan da yanıt geldi.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğine yönelik iddiaların yanlış olduğunu söyledi.



Peskov, "Bu yöndeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz, Kılıçdaroğlu'na bu tür iddiaları ileten her kimse yalancıdır" dedi.



Rusya'nın Türkiye ile olan bağlarına son derece değer verdiğini de vurguladı