Seçim 2023... 80 ilde sayım bitti, İstanbul'da devam ediyor

Türkiye genelinde milyonlarca seçmen sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye genelinde oyların yüzde 98,72'si sayıldı.
Saat 07.45 itibariyle 80 ilde sandıkların tamamı açıldı, İstanbul'da ise sayımlar devam ediyor.
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