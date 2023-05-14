Seçim 2023: Oyların tamamının sayıldığı iller

Bayburt'ta oyların tamamı sayıldı. Kentte 291 sandıkta 57 bin 710 seçmen bulunurken 49 bin 726 oy kullanıldı. Bu oyların 49 bin 108'i geçerli sayılırken Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 38 bin 734 oy alarak sandıktan yüzde 78,88'le ilk sıradan çıktı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 7 bin 558 oyla yüzde 15,39, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise 2 bin 687 oyla yüzde 5,47 oranında oy aldı.

Türkiye genelinde tüm illerde sandıkların yarısından fazlası açıldı.

Yarıştan çekilen Muharrem İnce'ye ise Bayburt'ta 129 oy atıldı.

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