Seçim 2023: Yurt dışı oy sayımında son durum

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem Milletvekili genel seçimlerinde 81 ilin oy sayımı sona erdi.



Yurt dışından gelen 1 milyon 817 bin oyun sayım işlemi ise devam ediyor. Sandıkların yüzde 83,18'i sayıldı.



Sayılan oylara göre Recep Tayyip Erdoğan 745 bin oy, Kemal Kılıçdaroğlu 544 bin oy, Sinan Oğan 26 bin ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce 15 bin oy aldı.



Oysayımı devam ediyor...