Seçime müdahale tartışması | Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına Altun'dan yanıt

Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığı'nı, sosyal medyada seçmenleri yönlendirmeye çalışmakla suçlayınca, sert yanıtla karşılaştı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İletişim Başkanlığı yöneticilerini işaret ederek, "Anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımını alıntılayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve İletişim Başkanlığı yöneticilerini iftiralarla karalamaya çalıştığını söyledi.



"Hiçbir siyasetçinin kamu görevlilerini isimlerini zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez." diyen Altun, "Bu açıklamayı ne amaçla yaptığınızı, neyin önünü önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Altun, açıklamasında, şu görüşlere yer verdi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış. Esef duyduk. Sn. Kılıçdaroğlu’nun tweetlerini yazan AJANS’ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesi anlaşılabilir. Ancak, demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez."

Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarının doğru yolda olduklarını gösterdiklerini belirten İletişim Başkanı Altun, açıklamasında ayrıca, "Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki 'profesyonellerin' elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır. Şunu da söylemezsek olmaz. Bu açıklamayı ne amaçla yaptığınızı, neyin önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NEYİ İMA ETTİ?

Kılıçdaroğlu'nun suçlamasında geçen "Cambridge Analytica skandalı" 2018 yılında, 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının ifşa olması ile patlak verdi. Şirket, "tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen" iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi olarak çalışıyordu.Zaman içinde kullanıcı verileri usulsüz şekilde elde edildiği belirlenen kişi sayısı 90 milyona yaklaştı. Şirketin, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinde ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma (Brexit) süreçlerinde, seçmen davranışları üzerinde etkili olduğu düşünülüyordu.Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili süreç içinde ABD Kongresi'nde ifade verdi ve özür diledi. Şirkete tarihi bir miktar olan 5 milyar dolar ceza kesildi Cambridge Analytica şirketi de kapatıldı.