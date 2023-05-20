28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda oy vermeye gidecek olan seçmenler, seçmen kağıtlarının yeniden dağıtılıp dağıtılmayacağını merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan karar sonrasında, seçmen kağıdıyla ilgili alınan karar belli oldu. Peki, seçimin 2. turunda seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı? Oy kullanılan sandıklar değişecek mi?



SEÇMEN KAĞIDI YENİDEN DAĞITILACAK MI?



YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi önemli bir karar aldı.



Alınan karara göre; YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.



İLK TURDA OY KULLANILAN SANDIKLAR DEĞİŞECEK Mİ?



Seçmenler, 14 Mayıs'ta oy kullanmaya gittikleri sandıkların 2. turda değişip değişmeyeceğini merak ediyor.



YSK, 14 Mayıs'ta kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağını açıklamıştı.