Seçimin ikinci turu nasıl yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı?

Seçimin ikinci turu ve ikinci turun nasıl yapılacağı, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçici sonuçların açıklanmasının ardından merak konusu oldu. 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gidecek olan adaylar, ikinci turda 50+1 şartının aranıp aranmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.



SEÇİMİN İKİNCİ TURU NASIL YAPILACAK?



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklama şu şekilde;



1- Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.



2- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.



3- Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.



4- Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

50+1 ŞARTI ARANACAK MI?



YSK tarafından açıklanan verilere göre, seçimin ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.



Buna göre; Seçimin ikinci turunda 50+1 şartı aranmayacak ve en çok oyu alan aday 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.