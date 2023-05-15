Seçimin kilit ismi Sinan Oğan

Şartlarını sıralayan Oğan, "Şu an asla şunu veya bunu destekleyeceğiz demiyoruz, demeyeceğiz. Eğer ikinci turda bizim desteğimize ihtiyaç duyan birisi olursa önce terörle, terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koymak zorunda. Siyasete ilk girdiğimiz günden bu yana söylediğimiz şeylerde hiç değişiklik olmadı, ilk gün ne diyorsak şimdi de aynısını diyoruz." dedi.



Oğan, "Muharrem İnce'ye yapılan linç girişiminin benzeri bize yapılmaya çalışıldı. Bizi sanki koltuk derdinde olan bir yapıymış gibi göstermek istediler." diye konuştu. Terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan bize gelmesin dedi.

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